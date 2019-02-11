شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مديرية حجر لتنفيذ مشروع حيوي ضخم على مستوى حضرموت والان مع التفاصيل

دشنت صباح يوم أمس الأحد 10 فبراير، 2018 بقاعة اجتماعات فندق كلورال بالعاصمة الموقتة عدن ورشة افتتاحية مشروع تعزيز القدرة على الصمود على مستوى الجانب الاسري والمجتمعي خلال مشروع البرواكت في اليمن.

وجاء ذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع التخطيط علي الجنيد، والمحامي أنور الشادلي مدير عام مديرية حجر، والمهندس عوض خميس بالكيمان مدير عام مكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، ونائف باللطيف امين عام المجلس المحلي بالمديرية وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمديرية .

ويستهدف المشروع مديرية حجر بمحافظة حضرموت بتمويل من الاتحاد الاوربي وتنفيذ منظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة "الفاو".

واستعرض خلال الورشة فؤاد الحميدي مدير مشروع الدعم الطارئ لتعزيز القدرة للصمود بمنظمة الفاو، نبذه تعريفية للمشروع وأهدافه ومعايير الاسر المستهدفة من هذا المشروع.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية القى علي الجنيد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع التخطيط كلمة مرحبا فيها بالحضور في اللقاء .. موضحا ان المشروع ينفذ في مديريتين فقط على مستوى الجمهوريه وقد تم اختيار مديرية حجر بحضرموت نظرا لاهميتها الزراعية وارتفاع نسبة الفقر .. داعيا الحاضرين للتعاون في انجاح المشروع .. ومتمنيا ان تكون مديرية حجر النموذج الإيجابي لانجاح هذه التجربة لضمان تقديم المزيد من المشاريع الزراعية في عدة مجالات.

كما تحدث في اللقاء كلا من المحامي أنور الشادلي مدير عام المديرية والمهندس عوض بالكيمان مدير عام الزراعة والري بساحل حضرموت .. مستعرضين عددا من الموضوعات ذات الاهمية في الجانب الزراعي بالمديرية.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال هذا اللقاء إلى يوم غد بحضور ممثلين عن عدد من العزل المستهدفة بالمديرية.

وفي ختام اللقاء، قدم الحاضرون عددا من المداخلات والاراء والمقترحات وقد أكد الجميع على إنجاح هذه التجربة في مديرية حجر لتكون نموذجا وعند حسن ثقة قيادة الوزارة والمنظمة المانحة .. معرببن عن شكرهم وتقديرهم لوكيل والوزارة والمهندس بالكيمان مدير عام الزراعة ومنظمة الفاو على اختيارهم مديرية حجر لتنفيذ هذا المشروع.