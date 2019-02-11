شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي مستشاراً لمحافظ حضرموت للشؤون الأمنية والان مع التفاصيل

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم القرار رقم (60) لسنة 2019م قضى بتكليف العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي مستشاراً لمحافظ محافظة حضرموت للشؤون الأمنية . كما أصدر المحافظ التعميم رقم (5) لسنة 2019م بشأن قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القاضي بتكليف العميد سعيد علي أحمد العامري وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المنطقة الشرقية .

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي مستشاراً لمحافظ حضرموت للشؤون الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.