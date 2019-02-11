شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يوجه بترميم الجناح الشرقي لقصر السلطان القعيطي ومبنى متحف المكلا والان مع التفاصيل

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بترميم الجناح الشرقي لقصر السلطان القعيطي ومبنى متحف المكلا . موجهاً بصيانة سطح الجناح الشرقي للقصر واستبدال الزينة الزخرفية والنماذج المعمارية وتنفيذ صيانة شاملة للبلكونات المتضررة والصبيات الخاربة واستبدال الأخشاب التالفة بأخشاب من ذات النوع وعلى ذات النسق القديم وترميم وتركيب نوافذ وأبواب للأجزاء المتضررة من مبنى المتحف وإجراء عمليات الإنارة والتحسينات والترميمات للسطح الخارجي للمبنى والمسابح السلطانية بما يحقق الحفاظ على هوية القصر التاريخية . كما وجه المحافظ بإنجاز أعمال الإنارة الجمالية لحصن الغويزي التاريخي بالمكلا . وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في سياق اهتمام السلطة المحلية بحفظ تراث وآثار المحافظة . وأعرب مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المحافظة لاهتمامه الكبير بحفظ آثار المحافظة وتفاعله مع الجهود المبذولة لصيانة تاريخ حضرموت .

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