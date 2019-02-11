شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يستقبل عددا من المشاركين في القمة العالمية للحكومات بدبي والان مع التفاصيل

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، عددا من رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية والاقتصادية المشاركين في أعمال القمة العالمية الـ7 للحكومات المنعقدة في دبي، وفقا للعين الإخبارية.

وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مع ريك بيري، وزير الطاقة الأمريكي، والوفد المرافق، الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات خاصة في مجال الطاقة وتقنياتها.

وأشاد الوزير الأمريكي باستضافة دولة الإمارات لهذا التجمع العالمي الكبير الذي يلتقي فيه نخبة من صناع القرار العالميين والخبراء والمفكرين والباحثين في رحاب مدينة دبي مدينة السلام والتعايش من أجل تبادل الأفكار والخبرات التي تؤثر إيجابا في تطوير أداء الحكومات وإسعاد الناس لاسيما في البلدان التي تحتاج إلى ذلك التطوير والأفكار الخلاقة.

واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية والوفد المرافق، وبحثا مجمل العلاقات الثنائية والعلاقات العربية - العربية وسبل تعزيز التنسيق العربي بين الدول الشقيقة بما يحقق مصالح الشعوب العربية القومية والوطنية.

وشكر الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعوته الكريمة لحضور القمة العالمية للحكومات التي وصفها بالملتقى الدولي الذي يبحث فيه المشاركون إيجاد أفضل السبل وتبني الأفكار البناءة من أجل سعادة الإنسان وتطوير المجتمعات في شتى الميادين.

والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور ولي عهده، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وانج جيجانج، وزير العلوم والتكنولوجيا، الذي نقل إليه تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الجمهورية وتمنياتهما لدولة الإمارات قيادة وحكومة النجاح في مساعدة بعض الدول في إقليم العالم الثالث على التقدم في قطاع التطوير الحكومي واللحاق بركب الدول التي سبقتها في توظيف المعلوماتية في إسعاد مجتمعاتها وتوفير الحياة السعيدة لأفرادها.

كما استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جورجي راتاس رئيس وزراء جمهوريا إستونيا والوفد المرافق، وتجاذبا أطراف الحديث حول إمكانية تطوير آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإستونيا في شتى الميادين، إذ أعرب رئيس الوزراء الضيف عن رغبة حكومة بلاده في الاستفادة من خبرات دولة الإمارات وريادتها في موضوع الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص في قطاع التكنولوجيا والابتكار والتطور الإداري والحكومي.

وفي السياق ذاته استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، والوفد المرافق الذي شكره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعوته الكريمة لحضور القمة التي تحتضنها دبي مدينة التلاقي والحب والسعادة.

ورحب الشيخ محمد بن راشد برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق وهنأه على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا له ولحكومته النجاح في إنجاز المشاريع والخطط التنموية التي تعود بالخير والمنفعة والاستقرار على لبنان وشعبه الشقيق.

واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي أشادت بتماسك الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والنمو المطرد الذي يشهده مع قطاع المال والأعمال.

وأشادت بالخطط الناجحة لتمكين المرأة الإماراتية ودعمها وتشجيعها حتى استطاعت بكفاءتها وثقة قيادتها بها تبوؤ المناصب العليا في القطاعين العام والخاص وباتت تشارك الرجل في رسم وتنفيذ البرامج والخطط التنموية التي تضعها قيادة دولة الإمارات من أجل تطوير حياة الإنسان وتوفير أرقى سبل العيش لمجتمعها بجميع شرائحه.