شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سعودي: أي حل سياسي في اليمن يجب أن ينهي التهديدات لأمن المملكة والان مع التفاصيل

قال سفير المملكة العربية السعودية في المنامة، عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، أن إيران ستكتوي بنيران الإرهاب، أسوة بكل من يسعى للإرهاب، وللترويج له.

وأضاف ال الشيخ إن «السياسات السعودية واضحة بعدم التدخل بشؤون الآخرين، لكنها بالمقابل لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية».

وأوضح آل الشيخ في تصريح نقلت عنه صحيفة «البيان» أن المملكة ستحارب كل من يحاول أن يولد ويدعم الإرهاب بالمنطقة، ومنها الجماعات الحوثية الشريرة، والتي تمثل أذرع إيران في اليمن.

وقال، إن «أي حل سياسي مقبل باليمن، يجب أن يؤدي لإنهاء التهديدات الأمنية للمملكة، والدول الإقليمية الأخرى، وإنهاء الدعم الإيراني للميليشيا، وانسحاب العناصر الإيرانية وميليشيا حزب الله من اليمن». وأكد أنه «لولا تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية،بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن بالتدخل، لكان هذا البلد العربي الشقيق مرتهناً لإيران، عبر جماعاته الحوثية المجرمة».