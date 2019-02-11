شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم وجنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، من مدينة جنين ومخيمها، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، من محافظة بيت لحم، بينهم الأسير المحرر إبراهيم هاني صومان، من وسط مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.