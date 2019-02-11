البحرين: من حقنا اتخاذ التدابير القانونية ضد العريبي الهارب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت وزارة الخارجية البحرينية، الإثنين، تأكيد أحقيتها في اتخاذ جميع التدابير القانونية بحق لاعب كرة القدم الهارب حكيم العريبي.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه على الرغم من توقف الإجراءات القانونية ضد اللاعب حكيم العريبي في مملكة تايلاند فإن حكم الإدانة الصادر ضده من القضاء البحريني لا يزال قائماً.

وأشارت الخارجية البحرينية إلى أنه يحق للعريبي تقديم استئناف لمحكمة الاستئناف العليا في البحرين.

وأعلنت سلطات تايلاند أنها ستفرج، مساء الإثنين، عن العريبي الذي اعتقل قبل أكثر من شهرين بعد أن أسقطت البحرين طلب تسليمه لها.

كان العريبي البالغ من العمر 25 عاما قد فر من البحرين عام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا وألقي القبض عليه في مطار بانكوك في نوفمبر/تشرين الثاني أثناء زيارته تايلاند، بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

وفي بيان لوزارة الخارجية البحرينية حول القضية، ذكرت أن العريبي صدرت بحقه مذكرة قبض دولية لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته، وقد أفرج عنه بكفالة وقبل جلسة محاكمته منح أيضا تصريحا خاصا في ديسمبر/كانون الأول 2013 للسفر للمشاركة في إحدى البطولات والتي من خلالها غادر سرا إلى إيران، علاوة على انتهاكه لشروط الكفالة، استغل العريبي الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي.

وأشارت الخارجية البحرينية، في بيانها، إلى أن إصدار مذكرات القبض الدولية يعد ممارسة معتادة من حق جميع الدول الأعضاء في الإنتربول وآلية فعالة لمكافحة الجرائم.

ولفتت إلى أن العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في البحرين يتمتعون بجميع الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب.

وذكر البيان أنه في 6 يناير/كانون الثاني 2014، أُدين العريبي بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون العقوبات في البحرين، كما أنه لم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفي التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة بعد أن تورط مع آخرين في هجوم حريق متعمد والتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات.