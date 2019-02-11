تأجيل محاكمة نجيب عبدالرزاق بقضية الفساد المالي

قضت محكمة ماليزية بتأجيل محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، المتهم في قضية فساد مالي والتي كان مقررًا لها الثلاثاء المقبل.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم، الاثنين، أنه كان من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة نجيب عبد الرزاق غدًا الثلاثاء إلا أن محاميه، فرحان ريد، قال إنه استطاع إيقاف الإجراءات في محكمة الاستئناف اليوم.

وأوضح ريد أن القضاء الماليزي سوف يستمع لاستئناف نجيب المتعلق بقضية تقنية يقول دفاعه إنها يمكن أن تقوض من صحة إجراءات المحاكمة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، يُحاكم حاليا بتهم تتعلق بنقل أموال من صندوق التنمية الماليزي إلى حسابه البنكي الخاص حينما كان في الحكم.

وترتبط القضية باختفاء مليارات الدولارات من ذلك الصندوق المثقل بالديون، والذي أسسه عبد الرزاق عام 2009، فيما لازمت الفضيحة عبد الرزاق في السنوات الثلاث الأخيرة لحكمه، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة في انتخابات 9 مايو الماضي.