أعلنت قوات الأمن العراقية تحرير 6 مختطفات أيزيديات مع أطفالهن من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الإثنين - أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير 6 مختطفات أيزيديات مع أطفالهن وعددهم 6 أيضًا، كانت عصابات "داعش" قد اختطفتهم خلال سيطرة الإرهابيين على مدينة الموصل المحررة.
وأوضحت أن عملية التحرير تمت وفق معلومات دقيقة ضمن عمل الفرقة 15 وبالتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى، لافتا إلى أن القوات الأمنية أنجزت إيصال المختطفين المحررين بسلام إلى ذويهم في قضاء سنجار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يحرر 6 أيزيديات مع أطفالهن من قبضة "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.