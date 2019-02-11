صحيفة: دولة الإمارات أكدت أن الإبتكار محرّك لمسيرة البشرية

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات تكرس جهودها لدعم وتشجيع وإلهام حكومات العالم، لاستخدام كل وسائل الابتكار وتوظيفها في إيجاد حلول تثري حياة الإنسان وترتقي بالمجتمعات البشرية.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "وهي مسؤولية أخذتها على عاتقها دولة الإمارات وحكومتها التي تتطلع إلى خدمة المجتمع البشري ككل من خلال مبادراتها الخلاقة والمبتكرة".

وتابعت "وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال افتتاح سموه، أمس، «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، التي ينظمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ضمن فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.

واضافت أن دولة الإمارات اكدت أن الابتكار محرّك لمسيرة البشرية، ومحفّز إلى التطوير، ولغة عالمية يتشارك أصحابها الشغف بتطوير التجارب والأدوات والحلول للتحديات،.

ومضت "وها هي دول كبيرة مثل: الصين، وفنلندا، وألمانيا، وإندونيسيا، وكندا، وسنغافورة، وباكستان، وسويسرا، وهولندا، تسارع إلى قمة الحكومات في دبي، لتقديم تجاربها الابتكارية الحكومية التي تمثل حلولاً لتحديات إدماج اللاجئين، والزراعة، والصحة، والاستفادة من الثورة الرقمية، وغيرها.

وخلصت الى القول " إنه عالم جديد يتطلع إلى مستقبل واعد، وتقدّم له دولة الإمارات الوسائل والمعلومات والمعارف والخبرات اللازمة التي تساعده على التوجه في الطريق الصحيح من خلال الابتكار