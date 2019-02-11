مقتل 22 من عناصر طالبان في قصف جوي بإقليم غازني الأفغاني

لقى 22 من عناصر طالبان مصرعهم، وأصيب 8 آخرون في قصف جوي شنته المقاتلات الأفغانية على إقليم غازني.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أن من بين القتلى قائدا محليا بحركة طالبان، وأن القصف أسفر عن تدمير حافلتين فضلا عن كمية من الأسلحة والذخيرة.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بملابسات العملية أو سقوط قتلى بين صفوف الجيش.