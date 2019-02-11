خلال التدريبات العسكرية.. القوات المسلحة الفنزويلية تشعل بهتاف "ترامب أخرج من بلادنا"

هتفت القوات المسلحة الفنزويلية خلال التدريبات العسكرية "ترامب أخرج من فنزويلا" وذلك بناء علي طلب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتحفيز الجنود خلال التدريبات العسكرية لانجوستورا 2019.

من جهته، خاطب الرئيس مادورو الجنود خلال التدريبات قائلًا:" نحن لا يتم تهديدنا، دونالد ترامب أخرج من بلادنا فنحن لدينا قوة مسلحة ستدافع عن شرفنا وكرامتنا وهذا البلد تاريخه يعود لأكثر من 200 عام من القتال" وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة تال كوال الفنزويلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوائل الداعمين لزعيم العارضة الفنزويلية والذي كان قد نًصب نفسه، رئيسًا إنتقاليًا للبلاد، وهي خطوة انشقت على غرارها أقطاب القوي الدولية حول العالم.