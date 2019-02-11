وزير خارجية فرنسا: العلاقات مع إيطاليا في صعود وهبوط

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، إن العلاقات بين فرنسا وإيطاليا لا تسير على وتيرة واحدة. جاء ذلك ردا على سؤال عن استدعاء باريس لسفيرها في روما، وقال لو دريان "العلاقة مع إيطاليا لا تسير على وتيرة واحدة، لكنها متسقة على خط واحد مع قطر".

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