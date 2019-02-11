البرلمان العربى يستأنف اجتماعات لجانه الأربعة تمهيدا لانعقاد الجلسة العامة

يستأنف اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات اللجان الأربعة التابعة للبرلمان العربى، تمهيدا لاجتماع الجلسة العامة للبرلمان، التى تعقد غدا الثلاثاء، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان. واجتمعت اللجنة المعنية بإعداد برنامج لجنة الشئون الخارجية والسياسية، والأمن القومى، واجتماع اللجنة المعنية بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وعقد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، وآخر للجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، واجتماع للجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. وكان عقد أمس اجتماع للجنة المعنية بدراسة التقرير الثانى للحالة السياسية فى العالم العربى 2018 ، واجتماع للجنة المعنية بحقوق الإنسان فى العالم العربى واللجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع لقانون استرشادى لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربى. كما عقد اجتماع للجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادى حول تحقيق الأمن الغذائى واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادى لحفظ الآثار العربية. وعقد اجتماع لجنة فلسطين وآخر للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادى عربى للتعليم العالى والبحث العلمى واجتماع للجنة المعنية بدراسة موضوع التنمية السياحية فى الوطن العربى. كما عقد اجتماع للجنة المعنية برصد التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التى تتناول الوضع الحقوقي فى الدول العربية. وعقد اجتماع للجنة المعنية بدراسة القانون العربى الاسترشادى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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