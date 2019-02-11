بالتفاصيل.. روسيا تعرض جيلا جديدا من رشاشات كلاشنيكوف

"تطرح شركة "روس أوبورون إكسبورت (Rosoboronexport)، وهي عضو في تجمع روس تيك (Rostec) الحكومي، في الأسواق العالمية جيلا جديدا من بنادق كلاشنيكوف الرشاشة الأسطورية من فئة الـ 200 من تصميم وإنتاج تجمع الشركات "كلاشنكوف".

قال السيد ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت": فيما يخص بنادق كلاشنيكوف الرشاشة من أحدث فئة، وهي فئة الـ200، فقد تم إصدار المستندات الرسمية التي تسمح بتصديرها. ومن هذه اللحظة فإن الشركة تستطيع أن تعرض لشركائها نماذج بندقية كلاشنيكوف الرشاشة من نوع AK200 وAK203 و204 و AK205 التي يتم تقديمها لأول مرة في الخارج في معرض "أيدكس 2019". وفي إطار المحادثات في أبو ظبي بخصوص توريد الأسلحة الخفيفة مع المشترين الأجانب تقوم الشركة بعرض هذه البنادق الرشاشة الجديدة. ونتوقع أنها تحظى بطلب كبير في الشرق الأوسط وفي العالم كله.

تتمشى بنادق كلاشنيكوف الرشاش من فئة الـ 200 مع جميع التوجهات الحديثة في تطوّر الأسلحة الخفيفة كما تحتفظ بأفضل خصائص لهذا الإبداع الشهير لمصمم السلاح الروسي ميخائيل كلاشنيكوف الذي نحتفل في سنة 2019 بالذكرى المئوية لميلاده.

وفي هذا الصدد قال السيد فلاديمير دميتريف، المدير العام لتجمع الشركات "كلاشنيكوف": في الوقت الحاضر يتم تجهيز البنادق الرشاشة من فئة الـ 200 لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية في روسيا. وإنها جاهزة كذلك للتصدير للشركاء الذين يقدمون متطلبات عالية بخصوص الأسلحة الخفيفة. ونعتبر بنادق كلاشنيكوف الرشاشة من فئة الـ200 منتجا استراتيجيا نعرضه للتصدير. ونخطط في إطار معرض "أيدكس 2019" لإجراء عدد من المفاوضات حيث نناقش فيما نناقش الفئة الجديدة من بنادق كلاشنيكوف الرشاشة.

ونوّه السيد سيرغي أبراموف، مدير قسم الأسلحة في تجمع روس تيك (Rostec) الحكومي قائلا: في معرض "أيدكس 2019" تقدم روسيا النماذج المتقدمة للأسلحة والمعدات العسكرية لسوق دول منطقة الشرق الأوسط التي تهتم بها الصناعات الروسية بصورة خاصة. وتصبح البنادق الرشاشة من فئة الـ 200 أحد المعروضات الحديثة الرئيسية التي سوف يشاهدها زوار المعرض، ولبنادق كلاشنيكوف الرشاشة الحديثة آفاق تصدير واسعة.

تحتفظ البنادق الرشاشة من فئة الـ200 بجميع مزايا التصميم التقليدي لرشاشات كلاشنيكوف، مثل الاعتمادية والعمر الطويل في الخدمة والبساطة في الصيانة. وبفضل إضافة حوامل بيكاتيني (Picatinny rails) إلى تصميم الرشاش يمكن تزويده بأنواع من الملحقات التي تمكن من استخدام هذا السلاح استخداماً فعالاً في مختلف الظروف، بما في ذلك ظروف الرؤية المحدودة.

وبفضل الأخمص الذي يمكن ضبط طوله ومراعاة العوامل البشرية والأرجونومية بهدف تحسين عناصر التحكم في السلاح فإن الرامي يستطيع الاستفادة الكاملة من مهاراته بغض النظر عن الخواص الفردية وتوفر شتى أنواع من المعدات والتجهيزات والملابس. وتجدر الإشارة إلى أن البنادق الرشاشة من فئة الـ 200 اجتازت بنجاح برنامج الاختبارات الرسمية حيث أثبتت أنها تستوفي جميع المتطلبات الواجب توفرها في الأسلحة الخفيفة العصرية وتعتبر سلاحاً فعالاً للاشتباك بالرماية.