أبو الغيط يصل إلى بيروت لتأكيد دعم الجامعة العربية للبنان

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت فى زيارة رسمية يلتقى خلالها قيادات الدولة اللبنانية.

وكان السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، قد أكد أن أبو الغيط سيحرص، خلال زيارته، على تقديم التهنئة للمسئولين اللبنانيين على النجاح فى تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات استمرت شهورا وتأكيد وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان ودعمها لمؤسساته الدستورية، وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره وضمان سيادته.

وقال إن تشكيل الحكومة اللبنانية يعد خطوة كبيرة فى هذا الاتجاه نحو الاستقرار، فى ضوء التحديات الإقليمية والاقتصادية الحالية، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم وحدة كافة أبناء الشعب اللبنانى وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.