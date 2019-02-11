انتشال جثتي فلسطينيين من نفق جنوب قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، انتشال جثتي فلسطينيين، أحدهما ضابط شرطة، توفيا في نفق على الحدود بين القطاع ومصر.
وأضاف البيان، أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ عنصري أمن آخرين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتقلي العلاج.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية أمس الأحد، إن 9 من العمال الفلسطينيين، فُقدوا داخل نفق حدودي تجاري لتهريب البضائع بين القطاع ومصر، بعد أن تعرض للتفجير من قبل الجيش المصري.
وقال بيان صادر عن الوزارة في القطاع، إن ضابطا برتبة "رائد" يدعى عبد الحميد العكر (39 عاما)، توفي خلال "مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأحد". كذلك لقي في الحادث ذاته حتفه، المواطن صبحي صقر أبو قرشين، (28 عاما)، "اختناقا نتيجة استنشاق غازات سامة"، بحسب البيان.
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