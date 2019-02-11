نقابة الصحافة: توقف الصحف عن العمل يوم الخميس بذكرى اغتيال الحريري

أعلنت ​نقابة الصحافة​ اللبنانية في بيان أنه "لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لإغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ورفاقه، يتوقف العمل في الصحف يوم الخميس في ​14 شباط​ الحالي لتحتجب في اليوم التالي، ثم تعاود الصدور صباح السبت في 16 شباط 2019 ، وذلك بالاتفاق مع ​نقابة المحررين​ واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات و​نقابة مخرجي الصحافة​ ومصممي الغرافيك".

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