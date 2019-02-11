رحّب الوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "بزيارة وزير خارجية ​ايران​ ​محمد جواد ظريف​ والتي تليها زيارة للمستشار في ​الديوان الملكي السعودي​ ​نزار العلولا​"، معتبرًا ان "الزيارتين تعبّران عن اهتمام ب​لبنان​" متمنيًا ان "يترجم هذا الاهتمام التقاءً بين الطرفين لما فيه خير ومصلحة البلد".

كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي رحّب بزيارة ظريف والعلولا: الزيارتان تعبّران عن اهتمام بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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