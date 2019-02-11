وزير النقل: تجهيز القطارات استعدادا لمنتدى الشباب الأفريقي في أسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن هناك استعدادات على أعلى مستوى لتجهيز قطارات السكة الحديد بالوجه القبلي استعدادا لمنتدى الشباب العربي الإفريقي خلال شهر مارس المقبل في أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير النقل، أن أسوان سوف تستقبل عددًا كبيرًا من الشباب وضيوف المنتدى خلال فترة انعقاده على مدار ثلاثة أيام، وبالتالي سيكون للسكة الحديد دور رئيسي في نقل المواطنين، لأن هناك نسبة كبيرة تأتي إلى أسوان عبر السكة الحديد وليس الطيران فقط.

وأوضح عرفات، أنه سيتم تخصيص قطارات مكيفة تنقل المواطنين من مدينة أسوان للسد العالي، لمن يرغب في جولة سياحية بالمنطقة.