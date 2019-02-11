ضبط 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو "حشيش" في بالقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والخارجين عن القانون بالقناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 تاجر مخدرات، وبحوزتهم أسلحة نارية و6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بضبط "أشرف.ع" 43 سنة عاطل، سابق اتهامه في 14 قضية "مخدرات – سرقة"، ومحكوم عليه بالحبس شهر في قضيتي "ضرب – تبديد"، و4 آخرين في حملة أمنية وبحوزتهم 5 أسلحة نارية عبارة عن "بندقيتين خرطوش، و3 فرد خرطوش"، و6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 7 آلاف جنيه".

كما ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، 4 هاربين من أحكام بالمؤبد في قضايا مخدرات، وهم "عاطف.س.ع" 42 سنة، و"حسين.م" 27 سنة، و"كريم.ع" 30سنة، و"رامي.م" 28 سنة، عامل، محكوم عليه بالسجن سنة في قضية "سرقة بالإكراه".