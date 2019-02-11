شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يدشن أضخم ميناء سعودي يديره القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان اليوم ميناء الملك عبد الله الاقتصادي في جدة، الذي تصل مساحته إلى 17 مليون متر مربع، وعمق 18 متراً.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله ريان قطب في مقابلة مع "العربية" إن بإمكانِ الميناء الجديد استقبال أكبر سفن الشحن الجديدة، ويعد أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في السعودية.

وأوضح أن ميناء الملك عبدالله، يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد أحد أسرع الموانئ نموا في العالم، كذلك يستوعب 3.4 ملايين حاوية سنوياً.

وكشف قطب أن الميناء سيكون عند اكتماله "أحد أكبر 10 موانئ بالعالم بسعة 20 مليون حاوية، ويناول 15 مليون طن من البضائع السائبة، إضافة إلى 1.5 مليون سيارة".

وأشار إلى أن الميناء الجديد ومستهدفاته، كلها تقع ضمن مستهدفات #رؤية_2030.

وأوضح أن "الهدف من ميناء الملك عبدالله، أن يكون منصة لوجستية للعالم وليس للسعودية فحسب، ولذلك حقق الميناء النمو في السنوات السابقة ونتوقع استمرار النمو القوي بعملياته بالسنوات المقبلة".

كما أشار قطب إلى تاريخ الميناء الذي بدأت أعمال الحفر فيه بالعام 2010 والتشغيل 2014 ووصلنا بهذه السنة إلى مرتبة ثاني أكبر ميناء للحاويات في السعودية.

وأكد أن معدل النمو المحقق في عامي 2017 و2018 وصل إلى نسبة مرتفعة بحوالي 36% كما جرى تدشين رصيف الحاويات السائبة.