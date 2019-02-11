شاهد فى دقيقة.. شروط وضوابط مسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين

كتب ـ محمود طه حسين بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التعاقدات لمسابقة المعلمين الجديدة، لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية العامة والفنية. "اليوم السابع" يقدم فى 18 معلومة أبرز ضوابط وشروط المسابقة: شروط وضوابط مسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين: ـ فتح باب التقدم للمسابقة لمدة أسبوع على موقعها الرسمى للوزارة. ـ تقديم مسوغات التعيين فى الإدارة التعليمية التابع لها محل الإقامة ـ التخصصات المطلوبة لمرحلة ابتدائى واستلام العمل 1 مارس ـ التعاقد 3 شهور حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى...

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