اللقيس عرض مع السفير المصري العلاقات الثنائية ولاسيما في المجال الزراعي

استقبل وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، في وزارة الزراعة بحضور مدير عام الزراعة المهندس ​لويس لحود​ ومستشار الوزير الدكتور محمد فران، السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​ والمستشار التجاري في السفارة الدكتورة منى وهبه في زيارة تعارف، وتطرق البحث إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في المجال الزراعي.

واكد اللقيس أن "لبنان يعول على علاقاته مع مصر التي تشكل سوقاً كبيراً ومميزاً للصادرات اللبنانية لتطوير ​القطاع الزراعي​"، مشددا على "احترام الاتفاقات الثنائية بما يضمن مصلحة المزارع والمستهلك في البلدين".

من جهته أكد النجاري ان مجالات التعاون بين مصر ولبنان ومصر مفتوحة، وخصوصاً التعاون في المجالات الفنية.

وتم خلال اللقاء البحث في استيراد ​البطاطا​ المصرية والتي تم تحديد كمياتها في الاتفاقية الزراعية كما البطاطا الصناعية. كما تم البحث في استيراد المنتجات الزراعية المصرية الاخرى وخصوصاً التي لا تتعارض في استيرادها مع المنتجات اللبنانية ولاسيما الثوم، ​البطيخ​، الشمام والمانجا.

وتطرق البحث ايضاً لعقد اجتماع مشترك للجان الحجر الصحي الزراعي والبيطري في البلدين لتقييم عملية تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية في المرحلة السابقة والاعداد للمراحل المستقبلية.