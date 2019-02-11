أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بعد استقباله وفدا فلسطينيا برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل على "ضرورة بذل الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى الفلسطينيين ان ينبذوا خلافاتهم ويوحدوا صفوفهم ويتضامنوا في مواجهة الاحتلال الصهيوني، فالوحدة الفلسطينية ومقاومة الاحتلال هما طريق تحرير فلسطين وانقاذ مقدساتها".
كما استقبل قبلان رئيس رهبنة الاباء المخيتاريين في لبنان والشرق الاوسط مسروب سولاجيان ونائبه ناريك جينيان بحضور نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب وامين عام المجلس نزيه جمول وجرى التباحث في القضايا والشؤون الوطنية، واطلع الرئيس مسروب سماحته على نشاطات الرهبنة ومشاريعها.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: لضرورة بذل الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة بين القوى الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.