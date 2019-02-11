قبلان: لضرورة بذل الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة بين القوى الفلسطينية

أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ بعد استقباله وفدا فلسطينيا برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ​علي فيصل​ على "ضرورة بذل الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة بين مختلف القوى و​الفصائل الفلسطينية​، وعلى الفلسطينيين ان ينبذوا خلافاتهم ويوحدوا صفوفهم ويتضامنوا في مواجهة الاحتلال الصهيوني، فالوحدة الفلسطينية ومقاومة الاحتلال هما طريق تحرير فلسطين وانقاذ مقدساتها".

كما استقبل قبلان رئيس رهبنة الاباء المخيتاريين في ​لبنان​ و​الشرق الاوسط​ مسروب سولاجيان ونائبه ناريك جينيان بحضور نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ ​علي الخطيب​ وامين عام المجلس نزيه جمول وجرى التباحث في القضايا والشؤون الوطنية، واطلع الرئيس مسروب سماحته على نشاطات الرهبنة ومشاريعها.