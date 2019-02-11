النشرة: توقيف مروج مخدرات في الخيام وتسليم المضبوطات للجهات المختصة

علمت ​النشرة​ أن "دورية من استقصاء ​الجنوب​ القت بعد عملية نوعية من المتابعة والترصد القبض على المدعو (أـم، ط) في بلدة ​الخيام​ قضاء ​مرجعيون​ وبحوزته حوالي 7 غرامات من مادة الكوكاين بقصد ترويجها وقد تم تسليمه مع المضبوطات والسيارة التي كان يستقلها الى الجهات المختصة للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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