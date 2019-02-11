وصول المنسق الخاص للامم المتحدة الى بيروت لتسلم مهامه

وصل المنسق الخاص للأمم المتحدة جان كوبيس لتسلم مهامه في ​لبنان​ وقد استقبله في صالون الشرف في المطار الدبلوماسي رودريغ خوري، من ​وزارة الخارجية اللبنانية​، ومديرة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​بيروت​ ستيفاني خوري .

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