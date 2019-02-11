الصليب الأحمر فرع حاصبيا وزع دفعة من المساعدات على النازحين بمخيم مرج

وزعت وحدة ادارة الكوارث في ​الصليب الأحمر اللبناني​ - فرع ​حاصبيا​ دفعة جديدة من المساعدات على ​النازحين السوريين​ في مخيم مرج الخوخ قضاء ​مرجعيون​، طالت 250 عائلة، وتضمنت كمية من ​المازوت​ المعد للتدفئة، وألبسة شتوية لمختلف الفئات العمرية وهي مقدمة من ​الهلال الأحمر​ الكويتي.

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