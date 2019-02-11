سفير بريطانيا بعد لقائه الحريري: ناقشنا حزمة الدعم الاقتصاد

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، السفير البريطاني ​كريس رامبلنغ​ الذي قال على الأثر: "إنه لقائي الأول مع الحريري هنا في السراي، وقد هنأته باسم ​المملكة المتحدة​ على ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، التي نتطلع قدما الى نيلها ثقة البرلمان هذا الأسبوع. لقد ناقشنا اليوم، خصوصا عددا من التفاصيل المتعلقة ب​البيان الوزاري​ الذي يتضمن بنودا مهمة سأحيلها على المملكة المتحدة لكي تدعم ​لبنان​ في تطبيقها خلال السنوات المقبلة، ولا سيما ما يتعلق منها بحزمة الدعم الاقتصادي".

واضاف: "بناء على النجاح الذي حققه منتدى ​رجال الأعمال​ والمستثمرين اللبناني -البريطاني الذي عقد في شهر كانون الأول الماضي، فإننا اليوم، بعد تشكيل الحكومة، سنتمكن معا من وضع ما تقرر في هذا المنتدى حيز التنفيذ".