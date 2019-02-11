النجاري: نتمنى التوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة

زار السفير المصرى ​نزيه النجاري​ وزير التربية ​اكرم شهيب​ مهنئا بتوليه الوزارة.وفي تصريح له اعلن النجاري أن صداقة قديمة تجمعه بالوزير شهيب منذ نحو 20 سنة، متمنيا له "التوفيق في إدارة هذا الملف، كما نتمنى التوفيق للحكومة اللبنانية ​الجديدة​ في المرحلة المقبلة".

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