استقبل الرئيس تمام سلام اليوم وفدا من قيادي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وهنأ الوفد سلام واللبنانيين بتشكيل الحكومة اللبنانية متمنيا لها كل النجاح في تحقيق طموحات الشعب اللبناني وتعزيز حالة الامن والاستقرار بما ينعكس إيجابا على كل الأوضاع السياسية في لبنان بما فيها الحالة الفلسطينية التي تئن تحت وطأة عشرات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتحتاج الى معالجة حقيقية.
وأمل الوفد ان "تحظى أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان وحق العودة بلفتة من السادة النواب خلال مناقشتهم البيان الوزاري لجهة ايراد فقرة تؤكد على التزام لبنان بتحسين الأوضاع المعيشية في المخيمات ودعم حق العودة واستكمال اعمار مخيم نهر البارد وغيرها من القضايا التي تحتاج الى حلول قبل ان تستفحل وتطال بتداعياتها الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام التقى وفدا من قيادي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.