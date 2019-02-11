مراقبو وزارة الاقتصاد صادروا مولدا في الغبيري

صادر مراقبو ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، بناء على اشارة من القاضية ​غادة عون​ وبمؤازرة جهاز ​امن الدولة​، مولدا لصاحبه (ج،ب) في منطقة الغبيري في ​الضاحية الجنوبية​.

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