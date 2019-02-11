إتهام مسؤول اوكراني بتدبير مقتل ناشطة ضد الفساد

أعلن المدعي العام في ​أوكرانيا​ لوري لوتسينكو توجيه اتهام إلى رئيس برلمان مدينة خيرسون (جنوب) فلاديسلاف مانغر، لتدبيره هجوما بالاسيد أدى إلى مقتل الناشطة في ​مكافحة الفساد​ كاتيرينا غاندزيوك.

وفي تموزالماضي، رمى مهاجم ليتراً من حمض الكبريت على غاندزيوك لدى خروجها من منزلها. وغاندزيوك هي مستشارة رئيس بلدية خيرسون وكانت تندد بالفساد المستشري في ​الشرطة​ الإقليمية.

وتوفيت غاندزيوك (33 عاماً) متأثرة باصابتها في تشرين الثاني وأوقف ستة مشتبه بهم لكن لم يتمّ توقيف أو توجيه التهمة إلى أي مدبّر.

وجاء في النصّ الرسمي للاتهام الذي نشره المدعي العام، أن مانغر كان يشعر بــ"عداء شخصي" تجاه الضحية التي كانت تندد بـ"قطع الأشجار غير القانوني" الذي يحصل "تحت غطاء حرائق" مفتعلة في هذه المنطقة. ويواجه مانغر عقوبة ​السجن المؤبد​ بتهمة "الأمر" بالقتل بهدف "الربح".