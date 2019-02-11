ريابكوف: أمن إسرائيل له أهمية قصوى لنا ولكن ضرباتها الجوية ضد سوريا غير شرعية

اعتبر نائب وزير ​خارجية روسيا​، ​سيرغي ريابكوف​، أن "الغارات ال​إسرائيل​ية التي تستهدف أراضي ​سوريا​ غير مشروعة ولا أساس لها، على الرغم من أن أمن إسرائيل قضية بالغة الأهمية بالنسبة ل​موسكو​".

ولفت إلى أنه "بالنسبة لنا، فإن أمن إسرائيل له أهمية قصوى ولكن بعد أن أعلنت هذا، لا يمكنني أن أقول إن هجمات إسرائيل غير القانونية على أهداف في سوريا، بما في ذلك ضد أهداف مرتبطة بطريقة ما ب​إيران​، هجمات مشروعة ومبررة"، مشيراً إلى "أننا ندينهم، هذه غارات غير شرعية ولكن هذا لا يعني، مرة أخرى، أننا يجب ألا نهتم بأمن إسرائيل".