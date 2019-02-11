مسؤول ايراني: الثورة الاسلامية بلغت مرحلة النضج خلافا لرغبة الاعداء

أكد المتحدث باسم حرس ​الثورة الاسلامية​ رمضان شريف أن "الثورة الاسلامية وخلافا لرغبة الاعداء بلغت مرحلة النضج بعد 4 عقود من عمرها المبارك، وأصبح الشعب ال​ايران​ي اكثر وفاءا لها".

ولفت إلى أن "زرع اليأس والاحباط لدى الاعداء، هو من الميزات الفريدة للثورة الاسلامية في ايران، والتي تميزها وتستثنيها عن سائر الثورات العالمية"، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني المسلم المتواجد دوما في الساحة، أصبح أكثر وفاءا للنظام الذي خاض تجربة قوية لأربعين عاما واليوم وإذ تحولت شجرة الثورة الاسلامية التي اصبح عمرها 40 سنة، الى ثروة عظيمة للشعب والنظام، وهذه القضية ضاعفت من ​حساسية​ الاعداء تجاه الثورة ونظام الجمهورية الاسلامية المقدس".

وأكد انه "نظرا لمؤشرات الثورة الاسلامية، فمن اليقين ان سلوك الاميركان تجاه ايران لن يتغير في المستقبل، حيث سيواصلون نفس نهجهم الخاطئ كالسابق"، مشيراً إلى "المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرات 11 شباط"، قائلا: "ان المشاركة الفاعلة والقوية للشعب الايراني في ​الميادين​ الخاصثة للثورة بما فيها مسيرات 11 شباط، بالتأكيد ستزيد من يأس الاعداء اكثر من السنوات الماضية، وستحبط دسائسهم".