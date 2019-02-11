خارجية الصين تدعو واشنطن لوقف استفزازاتها في بحر الصين الجنوبي

دعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأميركية إلى "وقف فعالياتها الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي"، موضحة أن "الولايات المتحدة تصرّ على مواصلة تصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي".
وأعربت عن "استياء الصين الشديد من هذه الاستفزازات"، مبينة أن بكين تعارضها بشدة، مشيرةً إلى ان "الولايات المتحدة تنتهك بأعمالها الاستفزازية سيادة الصين، وتخل بأمن تلك المناطق، والأسطول الصيني حذّر المدمرتين الأمريكيتين للابتعاد من المنطقة".
ولفتت إلى أن "هذه الخطوة الاستفزازية تأتي بالتزامن مع قرب بدء المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن".
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