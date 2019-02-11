مساعد قائد الحرس الثوري: انتهى عصر الهيمنة بالحرب النفسية على الشعوب

اكد مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية العميد محمد رضا نقدي ان "عصر الهيمنة بالحرب النفسية على الشعوب قد ولى"، مشددا على ان "المشاكل الاقتصادية والحظر الذي يفرضه العدو لن ينالا من عزيمة الشعب الايراني".
واوضح ان "الشعب الايراني تذوق طعم الاستقلال والحرب بانتصار الثورة الاسلامية"، مضيفا: "لقد استطاع الشعب الحفاظ على النصر مدة 40 عاما لأنه أصعب من النصر الحفاظ عليه، وقد انجز الشعب الايراني العظيم هذه المهمة ببراعة".
ولفت إلى أن "رسالة هذه المسيرات هي أن عصر الهيمنة على الشعوب باستخدام الأسلحة والتفوق العسكري قد انتهى، كما انتهت فترة الهيمنة على الشعوب بواسطة الحرب النفسية والحرب الاعلامية الناعمة"، مشيراً إلى أن "اليوم هو يوم امتلاك الشعوب لارادتها وانتهاء عهد الهيمنة، وان 40 عاما على انتصار الثورة الاسلامية اثبت ان هذا القرن هو قرن ارادة الشعوب، وان الدول المتغطرسة اذا لم تأخذ العبر من الهزائم السابقة فستتلقى هزائم أكبر".
وأضاف: "الشعب الايراني العظيم تغلب على اجراءات الحظر القاسية، وان المشاكل الاقتصادية والحظر الذي يفرضه العدو اصغر من ان تنال من عزيمة الشعب الايراني"، مشيراً إلى أن "الثورة الاسلامية بلغت مستوى من التطور العلمي بحيث استطاعت ان ترسل الاقمار الصناعية الى الفضاء وتمتلك الصناعة النووية, في حين كانت ايران قبل الثورة لا تستطيع ان تصنع بندقية، وحاليا اصبحت تصنع فضلا عن القمر الصناعي، الصاروخ الناقل له الى الفضاء، وهذه من الانجازات الضخمة للثورة الاسلامية".
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