المشدد 5 سنوات لـ"بندق" بتهمة الاتجار في الترامادول بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالنزهة. كانت النيابة العامة، أحالت القضية رقم 3529 لسنة 2017 المتهم فيها "فاروق. ر" وشهرته "بندق" إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في مخدري "الحشيش والترامادول". وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية عثرت مع المتهم على (500 قرص ترامادول و6 طرب حشيش) بقصد توزيعها على عملائه بدائرة قسم النزهة.

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