محافظ المنوفية يستقبل وفد مركز تحديث الصناعة لبحث إحياء الحرف التراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – عاشور أبو سالم:
استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، بمكتبه في الديوان العام، وفد مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، برئاسة المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، يرافقه سحر الساكوت مدير إدارة التنمية المستدامة بوزارة التجارة، وصلاح خليل خبير تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة، وبحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.
بحث الاجتماع استراتيجية إحداث تنمية مستدامة وإحياء وتطوير الصناعات التراثية والحرفية بمحافظة المنوفية، وكذلك إنشاء كيان متخصص لرعاية الصناع وحماية هذه الصناعات من الاندثار، واقتراح ذكر أسماء كبار الحرفيين في المناهج التعليمية تعظيمًا لدورهم وتخليدا لهم.
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