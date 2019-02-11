محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
نظمت مديرية التموين في محافظة المنيا، عددا من الحملات التموينية والتفتيشية خلال شهر فبراير الجاري، بالتنسيق مع مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بدائرة مركز المنيا.
وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن الحملات حرّرت 89 محضرا تموينيا متنوعا منها ضبط 84 مخبزاً مخالفاً للقوانين المنظمة وتحرير 4 مخالفات لأصحاب محال بيع السلع التموينية، ومصادرة 400 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم بقرية ريدة بمركز المنيا.
وأكد وكيل الوزارة، على استمرار الحملات التفتيشية على مستوى مراكز المنيا وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لمنع الاحتكار ومراقبة الأسواق والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على صحته.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 89 قضية تموينية خلال حملات تفتيشية بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.