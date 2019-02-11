العراق تعلن إغلاق جميع مخيمات النزوح المركزية في الأنبار

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مخيمات النزوح المركزية في الأنباروكالات :
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق، اليوم الإثنين، إغلاق جميع مخيمات النزوح المركزية في منطقة (بزيبز) من قبل فرع الوزارة في محافظة الأنبار بالتعاون مع وزارة النقل والحكومة المحلية، مشيرة إلىدمج ما تبقى من الأسر النازحة مع مخيمات أخرى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز
وأشار نوروز إلى استمرار الوزارة بتشجيع وتسهيل العودة الطوعية للأسر النازحة إلى مناطق سكنهم الأصلي.
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