كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: "حركة الإصلاح الوطني" ترحب بترشح بوتفليقة لولاية خامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب "حركة الإصلاح الوطني" الجزائري عن ترحيبه بإعلان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن "حركة الإصلاح الوطني" ستتفاعل إيجابيا مع مضمون الرسالة، التي أعلن من خلالها بوتفليقة ترشحه لدورة خامسة.

وأبدى الحزب استعداد جميع إطاراته للتعاون والمساهمة في إنجاح العملة الانتخابية.

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وأعلن بوتفليقة، أمس الأحد، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر أبريل المقبل.

وقال الرئيس الجزائري في رسالة توجه بها إلى شعبه إنني "لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها ولم أخف هذا يوما عن شعبنا، لكن إرادتي لخدمة الوطن راسخة".