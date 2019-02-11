كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تؤكد مجددا حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت البحرين إنها علمت "بتعليق الإجراءات القانونية" ضد لاعب كرة القدم حكيم العريبى الذى حصل على وضع لاجئ وأفرجت عنه تايلاند من السجن اليوم الاثنين بعد أن أسقطت السلطات البحرينية طلب تسليمه لها.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان إن الحكم الذى أصدرته محكمة بحرينية ضد العريبى غيابيا بالسجن 10 أعوام ما زال قائما وأكدت مجددا حقها فى "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده".