كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد رادع من بكين بشأن عبور مدمرتين أمريكيتين في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين تحتج وتعرب عن عدم رضائها عن السفن الأمريكية التي دخلت المياه بالقرب من جزر سبراتلي، - وهي أرخبيل في بحر الصين الجنوبي -، وما زالت بكين تعتبره "سيادتها غير القابلة للجدل" دون ترخيص.

وقالت "هوا"، فى مؤتمر صحفى: "إن تصرفات السفن الأمريكية تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصين وتقوض السلام والأمن والنظام فى المياه ذات الصلة. ويعرب الحزب الصينى عن الاستيائه الشديد والحتجاج القوي".

Advertisements

وشددت على أن الصين لديها "سيادة لا تقبل الجدل" على الجزر، وتحترم حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.. لكنها لا تتسامح مع استخدام هذه الحرية كذريعة لتقويض سيادة وأمن البلاد.

وأكدت المتحدثة: "أننا ندعو بشدة الطرف الأمريكى إلى وقف هذه الأعمال الاستفزازية فورًا.. وسوف يتخذ الحزب الصينى كل الاجراءات الضرورية للدفاع عن سيادته وأمنه بشكل ثابت وكذلك الاستقرار فى بحر الصين الجنوبى".

ووفقًا لما ذكرته بكين، أبحرت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية بالقرب من جزر سبراتلي، التي كانت الصين تسميها جزر نانشا، في وقت سابق يوم الاثنين، دون إذن من الحكومة الصينية. وأصدرت السفن الصينية تحذيرًا للسفن الحربية وطالبتهم بمغادرة المنطقة على الفور.