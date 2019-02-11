كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بغارات للتحالف على بلدة الباغوز شرق دير الزور السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 4 مدنيين سوريين إثر غارات لطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "أربعة مدنيين استشهدوا اليوم جراء عدوان لطيران "التحالف الدولي" على المنازل في أطراف بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي".

وكان 3 أشخاص قتلوا يوم السبت أمس الأول في قصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على بادية بلدة الطيانة، بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا": "استشهاد ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران التحالف الدولي على بادية بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي".

وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.