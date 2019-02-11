روبرتاج يكشف تفاصيل أخرى في قضية لمجرد.. عرض مبلغا على لورا.. وضحيتان مستعدتان لتقديم شهادتهما ضده

كشف روبرتاج عن الفنان سعد لمجرد، معلومات جديدة حول اتهامه بالاغتصاب، عرضت في برنامج“Sept à Huit” ، الذي بث، أمس الأحد، على قناة “TF1” الفرنسية.

وسلط البرنامج الضوء على قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب، وعرض شهادة لمتهمته “لورا بريول”.

وقالت “لورا” إن لمجرد عرض عليها مبلغ “مليون أورو” لسحب الدعوى القضائية ضده.

وزعم البرنامج الفرنسي أن شابتين جديدتين، تتهمان سعد بالاغتصاب، إحداهما مغربية، والأخرى جزائرية، وهما مستعدتان لتقديم شهادتهما ضده، بعد واقعتين عاشتاها بسببه، واحدة في مدينة مراكش، عام 2015، والثانية عام 2017 في باريس.

ولا يزال سعد لمجرد متابعا في قضيتي اغتصاب في فرنسا، وممنوع من مغادرة ترابها، بعد حصوله على السراح المؤقت، مقابل غرامة مالية.