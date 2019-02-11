محمد صلاح من دون لحية.. أصدقاؤه والجمهور يمازحونه

يتعرض نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، منذ الساعات الماضية، للمزاح من طرف زملائه، ومتتبعيه، بعدما تخلى عن اللحية، التي كانت تميز مظهره.

صور صلاح من دون لحية انتشرت بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك، التي نشرها زميل صلاح في ليفربول المدافع الكرواتي، ديان لوفرين، على أنستغرام مع تعليق: “مو صلاح ذهب، لدي صديق جديد، أهلا حامد محروس غالي”.

واختار لوفرين الاسم الأخير للاعب محمد صلاح، بعد ظهوره بـ”لوك جديد”، إذ إن اسمه هو محمد صلاح حامد غالي طه.

وكيل أعمال صلاح كذلك، رامي عباس، نشر تغريدة ساخرة من شكل صلاح، يسأل فيها عن منتوج يطيل شعر اللحية بسرعة، لأنه يرغب في تقديمه مساعدة لصديقه، ويقصد صلاح.

وشاركت صفحات أخبار المشاهير صور صلاح مع تعليقات ساخرة من تخليه عن لحيته.