“الكاف” يبرر قرار رفع عقوبة إقصاء الإسماعيلي من عصبة الأبطال الإفريقية

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أن لجنة الاستئناف التابعة له اقتنعت بالدفوعات التي قدمها نادي الإسماعيلي المصري، بخصوص استئناف قرار العقوبة السابقة المسلطة له، بالإقصاء بمنافسات عصبة الأبطال الإفريقي لكرة القدم، بسبب أحداث شغب سابقة.

وأوضح “الكاف” في بلاغ له، أنه توصل بالوثائق وأيضاً مقاطع “الفيديو” من طرف إدارة الإسماعيلي، التي رفعت سابقاً تظلماً بخصوص قرار الإبعاد من المسابقة القارية، الذي اتخذ سلفاً من طرف لجنة الانضباط، بسبب أحداث شغب سجلتها مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية والتي جمعت ممثل الكرة المصرية بالنادي الإفريقي التونسي.

وحسب الإتحاد الإفريقي للعبة، فإن الإقصاء النهائي من المسابقة، يتطلب تسجيل إخلال للملعب، أو هجوم على جماهير الفريق الضيف، وهو ما لم يتم تسجيله بعد العودة إلى أحداث اللقاء السابق، الذي قرر الحكم إنهاءه قبل وقته الأصلي بـ 7 دقائق، بسبب أحداث لا رياضية بالمدرجات.

وكانت شبكة قنوات “beIN SPORTS” السباقة للإعلان عن رفع عقوبة الإسماعيلي المصري، ليعود بذلك “الدراويش” للمنافسة، في المجموعة التي تعرف تواجد كل من الناد الإفريقي التونسي، مازيمبي الكونغولي، والنادي القسطنطيني الجزائري.

تجدر الإشارة، إلى أن المغرب ممثل بفريق الوداد الرياضي بـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية”، في حين ينافس الثلاثي نهضة بركان، والرجاء، وحسنية أكادير بذات المجموعة، بكأس الكنفدرالية الإفريقية للعبة.