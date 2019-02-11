بوطيب يثير أزمة جديدة داخل الزمالك المصري

مزالت المشاكل تطارد اللاعب المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريق الزمالك المصري، منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهذه المرة مع زميله في الفريق والمهاجم عمر السعيد، الذي انتفض في وجه النادي، بسبب عدم الاعتماد عليه كأساسي، والزج ببوطيب مكانه.

وحسب وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، فإن السعيد انتفض في وجه مدرب الفريق كريستيان غروس، بعد أن قرر الزج ببوطيب كلاعب أساسي، ووضعه في دكة الاحتياط في المباريات الأخيرة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الأداء “الباهت” الذي ظهر به بوطيب في أولى مباراتين له مع الفريق الأحمر والأبيض هو الذي دفع السعيد إلى الاحتجاج، خاصة وأنه يعتبر هو مهاجمه الأول منذ انطلاق البطولة الاحترافية.

وتلقى بوطيب انتقادات لاذعة من قبل الأنصار والإعلام المصري، بعد أول ظهور له مع الفريق، ولم يسجل بعد أن هدف له مع الزمالك منذ أن انضم إليه قادما من أنطاليا سبور التركي.