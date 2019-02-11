مانشستر يونايتد يحسم مستقبل مدربه سولسكاير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، نال ثقة إدارة فريقه بعد مساهمته في تحقيق نتائج مبهرة منذ تسلمه زمام الأمور خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وخاض سولسكاير مع يونايتد 11 مباراة حتى الآن، فاز في 10 وتعادل بواحدة فقط.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز"، أن إدارة مانشستر يونايتد قررت تعيين سولسكاير، مديرا فنيا دائما، بعدما أثار الإعجاب، وقاد الشياطين لتقديم مباريات مميزة تحت قيادته.

ونوهت الصحيفة بأن إدارة مانشستر اتخذت القرار، إلا أن النادي قد لا يعلنه حتى نهاية الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.